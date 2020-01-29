أوتاوا تجهز طائرة لإجلاء الكنديين من الصين

كشفت الحكومة الكندية اليوم الأربعاء عن خطة لإجلاء مواطنيها في الصين مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد، وحذرت مواطنيها من السفر إلى الصين.



وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن الحكومة تعمل على وضع اللوجيستيات المتعلقة بكيفية وتوقيت إعادة الكنديين الذين يريدون المساعدة في مغادرة البلاد، مشيرا إلى الترتيب لتخصيص طائرة للقيام بذلك.



وأضاف الوزير الكندي "لقد خصصنا طائرة يمكنها إحضار هؤلاء الكنديين الذين يرغبون في العودة إلى كندا"، وأوضح أنه لا يستطيع القول ما إذا كان أيا من الـ 160 كنديا في الصين الذين طلبوا الآن مساعدة قنصلية تظهر عليهم أعراض الفيروس.



جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة تقريرا محدثا عن السفر إلى الصين، يحث الكنديين على تجنب السفر غير الضروري إلى البلاد، وتم نشر نصيحة أكثر صرامة يخص مقاطعة (هوبي) التي شهدت الانتشار الأول للوباء قالت فيها الحكومة الكندية إنه يجب تجنب كل السفر للمقاطعة.



وأصيب أكثر من 6000 شخص في الصين الآن بفيروس كورونا الجديد، وهو ما يتجاوز العدد الذي أصيب بالسارس الذي انتشر في عام 2003.