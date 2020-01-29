باكستان تغلق حدودها مع أفغانستان «لدواع أمنية»

أغلقت باكستان حدودها مع أفغانستان لأسباب أمنية؛ بعد إطلاق قذيفتي هاون من الجانب الأفغاني، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الخارجية في إسلام آباد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن باكستان أغلقت معبر "طورخام" الحدودي مع أفغانستان؛ والذي يعد نقطة العبور الرئيسة لحركة المرور بين البلدين، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم فتحه في وقت لاحق، وأن الأمر يتم النقاش بشأنه مع السلطات الأفغانية.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا إثر إطلاق قذيفتي الهاون.

يُشار إلى أن الآلاف من الشاحنات والحافلات تستخدم معبر "طورخام" كل أسبوع مما يجعله ممراً تجارياً حيوياً بالنسبة للبلدين.