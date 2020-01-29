 جريتا تونبرج تسعى لتسجيل اسمها والحركة التي أسستها كعلامتين تجاريتين - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يناير 2020 11:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

جريتا تونبرج تسعى لتسجيل اسمها والحركة التي أسستها كعلامتين تجاريتين

ستوكهولم - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:02 م

كتبت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج عبر تطبيق إنستجرام اليوم الأربعاء أنها تسعى للحصول على حقوق نشر لاسمها ولشعاراتها المميزة "لحماية الحركة وأنشطتها".

ومن المقرر أن تنطبق العلامات التجارية على اسمها، وعلى شعارات حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" و "سكولستريك فور كليماتيت" (التي تعني حملة إضراب المدارس من أجل المناخ) والعبارات الأخرى المرتبطة بها.

وأشارت الفتاة /17 عاما/ إلى وجود حالات "للأسف" تم فيها استخدام اسمها "للتواصل مع شخصيات بارزة وساسة ووسائل إعلامية والفنانين وغيرهم" بالإضافة إلى جمع التبرعات بصورة غير مصرح بها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك