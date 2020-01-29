أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بالعفو عن إسرائيلية أودعت السجن في روسيا بعد العثور على كمية من مخدر الماريجوانا بحوزتها في مطار روسي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه الكرملين اليوم الأربعاء، وأوضح الكرملين أن العفو صدر لأسباب إنسانية وأشار إلى أنه بموجب المرسوم سيتم إعفاء الشابة الإسرائيلية من قضاء بقية العقوبة.

وكانت المواطنة الإسرائيلية نعمة يساكر قدمت طلبا للعفو عنها إلى الرئيس الروسي، ويرتبط الطلب وفقا للقانون الروسي باعتراف مقدمه بأنه مذنب.

وتجدر الإشارة إلى أن من المنتظر أن يجري رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو محادثات مع بوتين في موسكو غدا الخميس حيث سيطلع نتنياهو الرئيس الروسي خلال الزيارة القصيرة على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وكان بوتين قد اجتمع مع والدة يساكر في القدس يوم الخميس الماضي وألمح خلال ذلك إلى إمكانية الإفراج عنها قريبا حيث قال:" كل شيء سيكون جيدا" دون أن يصرح بشيء محدد، لكنه قال إن الشابة المدانة/27 عاما/ تنحدر من أسرة محترمة.

وتم العثور على 6ر9 جرام من الماريجوانا بحوزة يساكر بعد وصولها إلى مطار في موسكو في رحلة ترانزيت من الهند إلى إسرائيل العام الماضي.

وصدر حكم بسجن نعمه يساكر لمدة سبع سنوات ونصف السنة. ونددت إسرائيل بالعقوبة باعتبارها مبالغا فيها.