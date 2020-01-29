أمريكا تعرض إرسال فريق خبراء للصين لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي ألكس أزار أنه عرض إرسال فريق من "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إلى الصين لمساعدتها في احتواء تفشي فيروس "كورونا".

ولم يوضح أزار رد نظيره الصيني على هذا الأمر، غير أنه أعرب عن أمله في قبول بكين للعرض.

بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

وكانت "منظمة الصحة العالمية"، قد اعلنت الليلة الماضية، أن الصين وافقت على السماح لخبراء المنظمة بدخول البلاد. فيما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده تتسم "بالصراحة والشفافية والمسئولية" في تعاملها مع تفشي "كورونا"، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المُصابين به.

وارتفعت أعداد وفيات الفيروس إلى 132 في الصين، فيما تأكدت، صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 5 آلاف و974 حالة إصابة.