مبعوث كوري جنوبي يبحث في أوروبا جهود نزع السلاح النووي وإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية







قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية لي دو-هون بدأ جولة إلى أوروبا اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين هناك بشأن الجهود المستمرة لنزع السلاح النووي وإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن زيارة "لي" إلى بلجيكا وألمانيا جاءت في الوقت الذي تسعى فيه سول إلى الحصول على الدعم العالمي لمشاريع التعاون بين الكوريتين، مثل الرحلات السياحية الفردية إلى كوريا الشمالية والمضي قدما في المفاوضات النووية المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وخلال زيارته إلى بروكسل اليوم الأربعاء وغدا الخميس، من المقرر أن يزور "لي" مقر الاتحاد الأوروبي للقاء أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي وإجراء محادثات مع هيلجا شميد، الأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.

وفي الفترة من الخميس إلى السبت، سيتوجه "لي" إلى برلين لإجراء محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، نيلز أنين، ومسؤولين آخرين.

ومن أجل تحفيز بيونج يانج للعودة إلى مسار نزع السلاح النووي، تحاول سول تعزيز التعاون بين الكوريتين من خلال مشاريع مثل ربط الطرق والسكك الحديدية عبر الحدود وتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية ... غير أن العقوبات ضد بيونج يانج حالت دون دفع سول نحو تلك المشاريع، حيث قال المسؤولون الأمريكيون إن جهود التعاون بين الكوريتين يجب أن تستمر "على قدم وساق" مع إحراز تقدم في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.