 صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام وست هام بالبريميرليج - بوابة الشروق
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صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام وست هام بالبريميرليج

شريف أبوحمد
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 8:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 8:53 م

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة وست هام يونايتد والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء على الملعب الأوليمبي بلندن ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع 18 في الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر آرنولد - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين – أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان أندرسون - جيني فينالدوم - أليكس تشامبيرلين.

خط الهجوم: ديفوك أوريجي - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري وبرصيده 67 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز 17 وبرصيده 23 نقطة.


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