مسئولة روسية: الحكومة تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تفشي كورونا في روسيا







صرحت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف بأن السلطات الروسية "تراقب عن كثب" الوضع فيما يتعلق بتفشي فيروس "كورونا".

وأوضحت جوليكوفا - في تصريحات إعلامية، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء - أن الحكومة سوف تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس الجديد في روسيا.

وقالت المسئولة الروسية "نراقب الوضع عن كثب.. أريد تهدئة الناس.. نحن لدينا تدابير طواريء وإجراءات مخطط لها قد يتم اتخاذها لمنع تطور الوضع في روسيا".

كما أوصت جوليكوفا بإيلاء اهتمام للمستجدات المتعلقة "بكورونا" من المصادر المسئولة فقط، لافتة إلى أن العديد من المعلومات الزائفة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي لا أساس لها من الصحة ولا تعكس ما يحدث بالفعل في الصين.

جدير بالذكر أن السلطات الصينية أبلغت "منظمة الصحة العالمية"، في 31 ديسمبر 2019، بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، ذات الـ11 مليون نسمة، والتي تعد مركزا كبيرا للتجارة والصناعة في وسط الصين.

وانتشر الفيروس المميت بالفعل في جميع الأقاليم الصينية تقريبا؛ بما في ذلك بكين وشنغهاي، إلى جانب ظهوره في دول أخرى كاستراليا وماليزيا ونيبال وفرنسا وتايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.