سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه نادي أستون فيلا، رسالة شكر لمصر بعد قيادة الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، الفريق إلى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مساء أمس، على حساب ليستر سيتي.

وفاز أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في إياب نصف نهائي البطولة، في فيلا بارك.

وتمكن "تريزيجيه" من تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 93، بعد تمريرة من مواطنه أحمد المحمدي.

وكتب الحساب الرسمي لأستون فيلا، باللغة الإنجليزية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "هدف تريزيجيه، أسيست المحمدي.. (شكرًا مصر)".

كما كتب الحساب الرسمي للنادي باللغة العربية: "ومصر بتقول لكم ده أقل واجب".