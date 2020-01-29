الإمارات: إنقاذ طاقم باخرة نفط بنمية تعرضت لحريق في عرض الخليج

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإمارات أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد 21 ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة.

وعملت فرق الموانئ والبحث والانقاذ في الدولة على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

وأكدت الهيئة في بيان أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة.