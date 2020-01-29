محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا بمشروع «رزق حلال»

وزع أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، 15 تروسيكلا بمشروع "رزق حلال" على الأسر الأولى بالرعاية، مقدمة من مؤسسة صناع الحياة مصر، بتكلفة 300 ألف جنيه.

وأشار مختار إلى أن الهدف من مشروع رزق حلال، هو تنمية المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل لهذه الأسر، وأن مشروع رزق حلال منتشر في جميع محافظات مصر بواقع ألف مشروع مقدمة لألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن نصيب الدقهلية من هذه المشروعات، 30 مشروعا على مرحلتين، تم تسليم 15 كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية تضم 15، سيتم تسليمهم قريبا.

وتناول مختار مع مسئولى صناع الحياة، مناقشة مدى إمكانية مشاركة مؤسساتهم فى مشروعات الارتقاء بالبيئة وتحسين منظومة النظافة من خلال دعمهم للمحافظة فى توفير أدوات وصناديق لجمع القمامة، حيث أبدى ممثلى صناع الحياة الاستعداد التام للمشاركة والدعم لمحافظة الدقهلية فى هذا المجال الحيوى والذى يتعلق بحاجة المواطن اليومية.

وحضر التوزيع هدي بلاط مدير عام إدارة التنمية البشرية بالمحافظة، والدكتور خالد منير مدير مكتب مؤسسة صناع الحياة مصر بالدقهلية.