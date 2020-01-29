تقرير لـ«د ب أ»: ارتفاع مقلق لأعمال تجارة الرضع في السوق السوداء في نيجيريا

لم يبد أنه هناك أي شىء غير عادي. فقد جاءت شابة إلى متجر اديبي للمجوهرات في لاجوس، وتقدمت بطلب للعمل كمتدربة لديها. بعد أسبوع من بداية تدريبها ، اختفت الشابة ومعها ابنة صاحبة المتجر ذات العامين.

وتتذكر إديبي اليوم، "لم يكن لدي ما يدعو للاشتباه في أنها جزء من شبكة إجرامية"، مضيفة "فقط بعد أن سرقت ابنتي اكتشفت أن التفاصيل الموجودة في طلب التدريب الذي قدمته قبل أن تبدأ العمل كانت جميعها زائفة".

وبعد شهر، اكتشفت الشرطة أن طفلتها موجودة في ولاية ابيا، على بعد 600 كيلومتر. فقد عثر عليها في ما يطلق عليه "مصنع الرضع". وتقول إديبي "وكان لدى مالك المكان الكثير من الرضع للبيع".

تقوم الجماعات الإجرامية النيجيرية ببيع الأطفال والرضع في شكل جديد للاتجار في البشر. الخاطفون يستجيبون لطلب متزايد لشراء الرضع، كما في حال ابنة اديبي ورضع آخرين.

وكانت منظمة قرى الأطفال SOS العالمية المعنية برعاية الأطفال قد أصدرت بيانا في أواخر عام 2019 حذرت فيه من " انتعاش تجارة الرضع في نيجيريا"، وطالبت بمعاقبة جنائية أكثر صرامة لبائعي ومشتري الأطفال، ومن بينهم مواطنون من أوروبا وأفريقيا أيضا.

ويقول أرهوموانس إجوسا، مدير فرع المنظمة في نيجيريا "التجار يقومون ببيع الرضع بعد ولادتهم لأسر ليس لديها أطفال من جميع أنحاء العالم". ويتم الاتجار في معظم الأطفال لغرض التبني غير القانوني، ولكن أيضا هناك حالات يتم الاتجار بالأطفال فيها من أجل عبودية الأطفال والاعتداءات الجنسية و زرع الأعضاء.

وكانت الشرطة النيجيرية قد أنقذت في أكتوبر الماضي 19 سيدة حامل وأربع رضع من أيدي المتاجرين في البشر في لاجوس. وكان قد تم إغراء معظم الشابات من الجزء الشرقي الفقير من البلاد للقدوم للمدينة مع وعود بتوفير فرص عمل لهن .

وبدلا من ذلك، جرى اختطافهن وتخصيبهن لإنجاب الأطفال من أجل بيعهم.ويقول بالا الكانا المتحدث باسم شرطة لاجوس إنه يمكن بيع الرضيع الذكر مقابل 500 ألف نيرة نيجيرية (1400 دولار)، في حين يمكن بيع الرضيعة مقابل 300 ألف نيرة نيجيرية.

بعض الشابات كن مراهقات حاملات هجرتهن أسرهن وأصبحن معرضات للخطر. ووفقا للتقارير الخاصة بضحايا تمكن من الهرب ، فإنه بعد بيع أطفالهن، يتم اغتصابهن في مباني قديمة أيلة للسقوط حتى يحملن مجددا.

من غير الواضح عدد مصانع الأطفال الموجودة في نيجيريا. ويقول ارينزي اوراكوي الذي يعمل بالوكالة الوطنية لحظر الاتجار في البشر "لأنها تعمل في الخفاء من الصعب تحديد عددها".

وجاء في تقارير منظمة قرى الأطفال SOS فإن معظم عمليات الاتجار في الرضع وقعت في الجزء الجنوبي من نيجيريا، حيث جرى تحرير 300 سيدة منذ عام 2006. وأشارت التقارير إلى أن " بيع الأطفال ليس مقصورا على نيجيريا، فقد جرى تسجيل وقائع بيع أطفال في تشاد ومصر وإثيوبيا وغانا وكينيا وليبيريا وسيراليون وجنوب أفريقيا وأوغندا".

يشار إلى أن من يقومون بشراء الرضع عادة ما يكونون أزواجا لم يتمكنوا من إنجاب أطفال. ويؤدى الضغط الاجتماعي على السيدات المتزوجات في نيجيريا لإنجاب أطفال إلى ارتفاع معدل نشاط الاتجار في البشر.

وتقول "بيتي اباه" الناشطة في مجال حقوق الأطفال النيجيريين: "بناء على معتقداتنا الثقافية، الزواج لا يعد ناجحا مالم يحظ الزوجان بأطفال، لذلك يحاول الأزواج بأقصى ما في وسعهم لضمان أن يحظوا بأطفال بأي ثمن".

ولكن نظرا لأن إتمام عملية التبني بصورة قانونية يتسم بالبيروقراطية وإضاعة الوقت، يلجأ الكثير من الأزواج للسوق السوداء.

وتقود ماري إكوكو حملة ضد مصانع الرضع في موطنها. وتقول إنه لا يوجد دليل واضح على أن جميع الرضع ينتهى بهم الأمر بالبيع لأزواج ليس لديهم أطفال. وأشارت إلى احتمال وصول بعض الرضع إلى أيدي المتحرشين جنسيا بالأطفال من بين أفراد محليين أو في الخارج.

وهذا تقريبا ما حدث لأبنة إديبي، التي جرى بيعها أربع مرات في شهر واحد، وفقا لما قالته والدتها، التي أشارت أيضا إلى أنه كانت هناك خطط لبيعها خارج البلاد.