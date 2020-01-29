﻿مسئول زامبي: المشاركة في «الحزام والطريق» تعود بالنفع على شعبنا على المدى الطويل

أكد جيف موشينجي رئيس المجلس الوطني للبلديات في زامبيا أن مشاركة بلاده في مبادرة (الحزام والطريق) الصينية، تعود بالنفع على شعب زامبيا على المدى الطويل، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي لبلاده، منوها بأن معظم البلدان الإفريقية أصبحت تؤقلم نفسها مع المبادرة كاستراتيجية لتعزيز علاقاتها التجارية مع سائر بلدان العالم.

وأشار موشينجي، في مقابلة صحفية، إلى انخراط زامبيا في برامج مبادرة الحزام والطريق مع الصين..مشيدا بموقف الحكومة الزامبية لكي تكون جزءا من المبادرة الصينية.

ويعمل الصينيون حاليا في العديد من مشروعات البنية التحتية في زامبيا والتي تشمل مطار كينيث كاوندا الدولي ونظام شبكات المياه في مدينة ماسايتي ومطار سيمون موانسا الدولي وبعض شبكات الطرق الرئيسية.