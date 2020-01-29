أعمال مكثفة للجان الحصر والترقيم بزراعة البحيرة





تابع المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، تنفيذ الحملة القومية لحصر وترقيم الثروة الحيوانية، ومراجعة عمل اللجان المشتركة من الإدارات الزراعية والإدارات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لحصر وترقيم الثروة الحيوانية، وتم التوجيه للمزارعين بأهمية الحصر والترقيم.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الترقيم يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة عن أعداد المواشي وتوزيعها الجغرافي، وكذلك وضع الخطط والبرامج المناسبة لقطاع الثروة الحيوانية وتنظيم الخدمات المقدمة للمربين، ورفع إنتاجية الثروة الحيوانية وتحسينها وتحقيق الأمن الغذائي.

وحضر فى المتابعة على اللجان، كلا من الدكتور حسنى عباسى مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتورة صفاء غربال وكيل المديرية، والدكتورة سحر شعير رئيس وحدة الترقيم والتسجيل بالطب البيطرى، والدكتورة أميمة الجمل إدارة الإنتاج الحيوانى.