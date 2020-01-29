الجيش السوري يعلن تطهير بلدات بريف إدلب الجنوبي من التنظيمات الإرهابية







أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الأربعاء، أن وحداتها طهرت عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي من الإرهاب بينها معرة النعمان، المعقل الرئيسي لجبهة تحرير الشام "النصرة سابقا".

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية - في بيان بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" - إن "وحداتها تابعت في ريف إدلب الجنوبي عملياتها العسكرية الهادفة إلى وضع حد لجرائم التنظيمات الإرهابية التي تستمر باستهداف المناطق الآمنة والمدنية ونقاط تمركز الجيش بالقذائف الصاروخية والمفخخة".

وأضاف البيان، أن "وحدات الجيش تطهر عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي من الإرهاب بينها معرة النعمان، ودير الشرقي، معرشمارين، تلمنس، معرشمشة، الدانا، كفروما، الحامدية، ودير الغربي، كفرباسيل، بابولين، معصران، تل الصوامع، تل دبس ومعراتة".

كما أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، "استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الدستورية والوطنية والأخلاقية في ملاحقة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية المسلحة ، إلى أن يتم تطهير كامل التراب السوري من الإرهاب بمختلف مسمياته".