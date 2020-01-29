أستراليا تعد رقائق من فراشة البوجونج لتغذية حيوانات البوسوم المتضررة من الحرائق

أعدت أستراليا حصص إعاشة طوارئ لحيوانات البوسوم صغيرة الحجم المهددة بالانقراض، التي تشبه الفئران، وتضررت من حرائق الغابات المدمرة في متنزه كوسيياسكو الوطني وحوله، وهي عبارة عن "رقائق فراشة البوجونج".

وصرح مات كين، وزير البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز، في بيان اليوم الأربعاء بأنه تم تزويد نحو 50 محطة مياه و50 محطة تغذية بعشرة كيلوجرامات من الرقائق التي طورها بشكل خاص فريق من الخبراء في ثلاث مواقع لحيوانات البوسوم في المتنزه.

وسوف ترصد كاميرات يتم التحكم فيها عن بعد تردد حيوانات البوسوم على محطات التغذية والمياه.

وقال كين إن حديقة حيوان ملبورن أعدت هذه الرقائق، مضيفا أنها مصنوعة من "مسحوق تم التحقق من فوائده الغذائية من المكونات الطبيعية، وهو يماثل القيمة الغذائية التى تمثلها فراشات البوجونج، وهي من الأطعمة الرئيسية للبوسوم".

وفي وقت سابق، أسقطت حكومة الولاية أكثر من طنين من الجزر والبطاطا الحلوة بطائرات هليكوبتر من أجل كناغر "الولب" المهدد بالانقراض في المناطق المتضررة من الحرائق.

وأفاد تحليل أولي أجرته إدارة البيئة الاتحادية الأسبوع الماضي بأن أكثر من 100 نوع من الأنواع المهددة بالخطر والمعرضة للانقراض قد فقدت ما لا يقل عن 50% من موائلها التي تضررت من حرائق الغابات منذ شهر سبتمبر، ما يحتمل أن يتسبب في انقراض بعضها بالفعل.