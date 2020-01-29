بريطانيا تعزل مواطنيها العائدين من ووهان الصينية 14 يوما

قررت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء عزل مئات البريطانيين الذين سيتم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، في الحجر الصحي لمدة 14 يوما عقب وصولهم إلى المملكة المتحدة.

وقالت الوزارة إن العائدين قد يتم حجزهم في إحدى القواعد العسكرية بمجرد وصولهم إلى البلاد، حسبما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أن تغادر رحلة جوية مدينة ووهان وسط الصين غدا الخميس لإجلاء الرعايا البريطانيين، حيث من المعتقد أن نحو 200 مواطن بريطاني موجودون هناك.

وبحسب الصحيفة فقد يُطلب من المسافرين التوقيع على وثيقة قبل صعودهم الطائرة، يقرون فيها بموافقتهم على إبقائهم في الحجر الصحي، وأي شخص لا يريد التوقيع عليها قد يُطلب منه البقاء.

وأكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك - في تغريدة على "تويتر" - :"نعمل بجدية لإعادة المواطنين البريطانيين من ووهان ، والسلامة العامة على رأس الأولويات"..مشيرا إلى أن أي شخص يعود من ووهان سيتم عزله على نحو آمن لمدة 14 يوما ، مع تقديم كامل العناية الطبية اللازمة.

وأوقفت الخطوط الجوية البريطانية بالفعل جميع الرحلات الجوية المباشرة من وإلى الصين، حيث وصل عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى 132، وزادت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى ما يقرب من 6 آلاف حالة، متجاوزة حالات الإصابة المؤكدة بمرض (سارس) خلال تفشيه في 2002-2003، والذي أودى بحياة أكثر من 750 شخصا في 17 دولة حول العالم.

وفي المملكة المتحدة، تم فحص إجمالي 97 شخصا للتحقق من إصابتهم بفيروس كورونا الجديد ولكن لم يتم تأكيد أي حالات، كما طُلب من زائري ووهان الذين عادوا إلى البلاد عزل أنفسهم والاتصال بهيئة الخدمات الصحية الوطنية.