 كندا: ملتزمون بحل الدولتين وندرس تفاصيل المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يناير 2020 10:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

كندا: ملتزمون بحل الدولتين وندرس تفاصيل المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:35 ص


أعلنت الحكومة الكندية، أنها تدرس بعناية تفاصيل المبادرة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مشددة على التزامها بتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة من خلال إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، وضمان أمن الأخيرة داخل حدودها.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبيان، في بيان، إن "كندا تدرك الحاجة الملحة إلى تجديد الجهود من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، وسوف تدرس بعناية تفاصيل المبادرة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف "لطالما أكدت كندا أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، نحث الأطراف على تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات".

وأكدت الحكومة الكندية استعدادها لدعم الحوار المجدي بين الطرفين نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض القابل للتطبيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك