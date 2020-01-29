كيف ردت الأطراف الفلسطينية على خطة ترامب للسلام؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، عن بنود "خطة السلام" بين إسرائيل والفلسطينين، وكان ذلك بعد اجتماع له في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن أهم بنودها "اعتراف الطرفين بالدولة الفلسطينية بأنها دولة للشعب الفلسطيني والدولة الإسرائيلية بأنها دولة للشعب اليهودي" ، وإعلان "القدس غير مقسمة عاصمة لإسرائيل".

وفيما يلي نستعرض بعض ردود أفعال الجهات والتيارات الفلسطينية التى ترى أن بنود الخطة فيها إجحاف في حق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية:

-محمود عباس "رئيس فلسطين"

رفض عباس خطة السلام ووصفها بـ "صفعة القرن"، وأكد على رفض التفاوض بشأن بنودها، قائلاً "كل حقوقنا ليست للبيع أو للمساومة، صفقتكم مؤامرة لن تمر".

ورد الرئيس الفلسطيني على أحد البنود في الخطة التى تقول بأن "القدس غير المقسمة عاصمة لإسرائيل"، إن "القدس ليست للبيع" ، وأكد أبو مازن أن الفلسطينيين سيرفضون هذه الخطة وسيكون مصيرها "مزابل التاريخ"، مؤكدا أنهم لن يستسلموا ولن يركعوا، حسيما ذكر موقع شبكة (سي.ان.ان).

-إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

أجرى هنية اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني أمس الثلاثاء، أن حماس تقف "خلف مواقف الرئيس الثابتة" وتتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني"، وفقاً لموقع (روسيا اليوم).

ودعا هنية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى "وضع جميع الخلافات جانباً، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني" ، مؤكداً بذلك رفض الحركة للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

محمد شلح قيادي في حركة الجهاد الإسلامي

أكد شلح في بيان صحفي أمس أن الإعلان بمثابة حملة صليبية جديدة، لن تمر ولن يكتب لها النجاح، والشعب الفلسطيني قدم آلاف الشهداء وما زال يقدم من أجل فلسطين، وسيظل الشعب يمسك بزمام المبادرة، موضحاً أن كافة الأراضي الفلسطينية ستشهد مسيرات غاضبة رفضاً للخطة، وفقاً لموقع (فلسطين اليوم).

وطالب الرئيس محمود عباس بالخروج من ضيق الاتفاقيات مع الاحتلال، إلى رحابة حضن الشعب الفلسطيني ومقاومته، وعدم الاعتماد على الشرعية الدولية المتمثلة بالولايات المتحدة وأوروبا والغرب.

وأضاف: "الرئيس أبو مازن أخطأ عندما اعتقد بأن الكيان الصهيوني وأمريكا والغرب ممكن أن يعطوه شيئا، ولا زال يراهن على الشرعية الدولية، هذه الشرعية ليست إلا أكذوبة كبيرة لا وجود لها على أرض الواقع".

مصطفى البرغوثي "الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية "

رفض البرغوثي خطة السلام، وقال إن الرد العملي على مؤامرة "صفقة القرن" لا يكون ببيان، وإدانة، أو استنكار.

وأشار إلى أن الرد يجب أن يكون من خلال الوحدة وإنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، تنشغل بإستراتيجية النضال ضد الاحتلال.

وأضاف: "أن الرد يجب أن يكون بناء استراتيجية وطنية موحدة تستند إلى القناعة الجلية بأننا لسنا في مرحلة حل، بل في مرحلة صراع كفاح ونضال، ضد الحركة الصهيونية"

وتابع: "الرد يجب أن يكون بالتركيز على تعزيز الصمود والبقاء الفلسطيني على أرض فلسطين، والمقاومة الشاملة لمنظومة الأبارتهايد والتمييز العنصري"، حسبما ذكر في وكالة "شهاب" للأنباء.

واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

طبقا لوكالة وفا الفلسطينية، شدد أبو يوسف على أهمية وضع آليات عملية لمواجهة ما تسمى "صفقة القرن" من خلال إنهاء الانقسام والانخراط في المقاومة الشعبية الشاملة.

وقال إن هذا اليوم وطني بامتياز مبينا أنه يتوجب على حركة حماس الآن إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

تابع عضو منظمة التحرير: يتوجب أن تكون هناك وقفة دولية جادة على هذا الاستهتار الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب موقف عربي وإسلامي يتمثل بمقاطعة أي مسؤول أو سفير عربي للدعوات التي وجهت لهم لحضور الإعلان عن الصفقة المشؤومة.

محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح

قبل إعلان ترامب لخطة السلام وجه محمد دحلان رسالة للرئيس الفلسطيني على حسابه على موقع تويتر، قال فيها "رسالة مفتوحة إلى الأخ أبو مازن، أخي أبو مازن، نحن قيادة وشعباً، أمام لحظة فارقة من تاريخ قضيتنا، توجب علينا التخلي عن ما يفرقنا والعودة إلى ما يوحدنا لنقف معاً في الدفاع عن شعبنا وحقوقه ومقدساته".

وتابع في تغريداته: "وقد نكون جميعاً أمام أهم القرارات المصيرية، لكن وبحكم الواقع فإن مسؤوليتك أكبر وأخطر في مواجهة هذه المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية المسماة بصفقة القرن، والتي يظن أصحابها بأن الزمن كفيل بإخضاع شعبنا للقبول بها كأمراً واقعاً، لكنهم والله يجهلون معدن شعبنا الحقيقي وصلابته الكفاحية".

وأعلن دحلان على حسابه "نعم نعلنها دولة فلسطينية تحت الاحتلال بديلاً عن كل اتفاقات وتفاهمات وقيود أوسلو، نلغي بموجبها وثيقة الاعتراف المتبادل والتنسيق الأمني، ثم بعد ذلك نعمل بكامل طاقتنا لحمل العالم على الاعتراف بقراراتنا، وتوفير الحماية الدولية اللازمة لشعبنا ولدولتنا المحتلة"، وفقاً لشبكة (سي.ان.ان).

جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

أعلن جبريل أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أي طرح لا يعطيه حقوقه المشروعة التي تضمنتها المبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية،و كذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين وفقًا للقرار 194.

وقال في تصريحات صحفية عقب لقائه بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الثلاثاء، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد السبت القادم سيعرض فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" موقف بلاده وهو موقف يتضمن إجماع كل الفلسطينيين على رفض أي حل يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد جبريل على أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي سيعقد لاحقاً بالقاهرة، معربًا عن أمله أن تتخذ حركة حماس قراراً بإنهاء الانقسام والبدء في حوار لبناء شراكة وإنهاء سيطرتهم في قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.