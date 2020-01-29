 «تعليم بورسعيد» تكرم النقيب علي الزيني أحد أبطال عمليات القضاء على الإرهاب بشمال سيناء - بوابة الشروق
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«تعليم بورسعيد» تكرم النقيب علي الزيني أحد أبطال عمليات القضاء على الإرهاب بشمال سيناء

محسن عشري
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:32 م
كرم الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان المديرية، النقيب البطل علي الزيني، ابن بورسعيد وأحد رجال القوات المسلحة تقديرًا لبطولاته أثناء عمليات القضاء على الإرهاب بشمال سيناء والتي فقد على إثرها إحدى ساقيه.

وأكد باهي أن النقيب علي الزيني، يعتبر نموذجًا في التضحية يحتذى به، مشيرًا إلى أن تعليم بورسعيد يفخر دائما بمثل هذه النماذج في التضحية والفداء من أجل أمن الوطن، بالإضافة إلى استكمال مسيرته بقوة إرادة بعد الإصابة كأحد أبطال مصر في رياضة التجديف مقدمًا له درع المديرية تقديرا وعرفانا ببطولاته وتضحياته وسط حضور من قيادات المديرية.

جدير بالذكر أن النقيب البطل علي الزيني أحد أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا للارهاب الأسود فى شمال سيناء على مدى عدة سنوات وحصد ببسالته وشجاعته الكثير من الإرهابين في حملات المداهمة على أوكارهم حتى أصيب إصابة بالغة ترتب عليها بتر بالساق اليسرى بعد محاولات للعلاج على مدى عام كامل.

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