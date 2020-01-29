رئيس الوزراء الجزائري يمثل بلاده في اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا

يرأس رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد وفد بلاده في الاجتماع الثامن لرؤساء دول وحكومات أعضاء اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، المقرر ببرازافيل عاصمة الكونغو غدا الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مشاركة جراد جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تلقى في وقت سابق دعوة من نظيره الكونجولي دونيس ساسو نجيسو، للمشاركة في هذا الاجتماع.

ويرأس نجيسو اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، التي تضم أيضا الجزائر ومصر وتونس وجنوب أفريقيا والنيجر وتشاد.

ويهدف اجتماع برازافيل الذي يأتي بعد أيام قليلة من مؤتمر برلين واجتماع دول وزراء خارجية الجوار الليبي بالجزائر، إلى " إسماع صوت أفريقيا في حل الأزمة المستمرة بليبيا، وبحث سبل التسوية بهذا البلد وفقا لمخرجات مؤتمر برلين".

وينتظر أن يشارك في هذا الاجتماع رؤساء دول وحكومات أعضاء اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، ودول الجوار الليبي، وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الساحل، إضافة إلى الدول التي لها علاقة بالأزمة الليبية ومختلف الأطراف الليبية.

وقالت الرئاسة الكونغولية في بيان لها الثلاثاء إن اجتماع برازافيل الذي يعقد قبل القمة الـ 33للاتحاد الأفريقي، "سيسمح للجنة العليا ولكل رؤساء الدول والحكومات التأكيد على موقف أفريقيا الذي يجنح لتشجيع الحوار بين الليبيين من أجل ايجاد حل للنزاع قبل أية عملية انتخابية".