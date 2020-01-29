 وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين يناقشان سبل التعاون للتعامل مع فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 29 يناير 2020 10:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين يناقشان سبل التعاون للتعامل مع فيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:15 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:15 ص

ذكرت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن وزيري خارجية كوريا الجنوبية والصين ناقشا سبل التعاون للتعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج هوا ونظيرها الصيني وانج يي أجريا اتصالا هاتفيا لمدة 30 دقيقة في وقت متأخر من الليلة الماضية، لمناقشة سبل حماية الرعايا الكوريين في الصين من تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى القضايا الأخرى مثل محادثات القمة الثنائية المرتقبة.

وقالت الوزارة إن كانج طلبت خلال المحادثة المساعدة من الحكومة الصينية في خطة حكومة كوريا الجنوبية الوشيكة لإجلاء الكوريين الجنوبيين من مدينة "ووهان" بوسط الصين.

يذكر أن كوريا الجنوبية تعتزم إرسال أربع رحلات جماعية خاصة إلى "ووهان" يومي الخميس والجمعة، لإجلاء نحو 700 كوري جنوبي من المدينة التي نشأ فيها فيروس كورونا الجديد.

وأعربت كانج عن أملها في أن يتم احتواء انتشار الفيروس قريبا من خلال المشاركة الفعالة للحكومة الصينية، وتعهدت أن تقدم كوريا الجنوبية مواد الإغاثة.

ومن جانبه، تعهد الوزير الصيني بأن تتعاون بكين في حماية الكوريين الجنوبيين في الصين والحفاظ على الاتصال والتعاون الوثيق مع الحكومة الكورية في التعامل مع الفيروس.

وقالت الوزارة أيضا إن الوزيرين تعهدا بالإسراع في التعاون والاتصالات على جميع المستويات (استعدادا للتبادلات على مستوى القمة) مع مواجهة الأزمة بصورة مشتركة"، في إشارة إلى الزيارة المزمعة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك