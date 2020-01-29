أكبر تراجع للمبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا منذ 2010

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء، تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي بشدة على خلاف التوقعات، نتيجة تراجع عدد الوحدات المعروضة للبيع وهو ما يمثل خللا بعد سلسلة الأنباء الجيدة بالنسبة لسوق المساكن الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.



وتراجع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر4% عن الشهر السابق، وهو أكبر تراجع منذ أيار/مايو 2010، بحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.



كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء يشير إلى نمو المبيعات بنسبة 5ر0%.



يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.



أشار التراجع الشهري للمبيعات المؤجلة إلى تراجع الطلب على المساكن بسبب تراجع المعروض في السوق، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار ومنع المشترين المحتملين من الاستفادة من انخفاض فوائد التمويل العقاري.



يذكر أن المبيعات المؤجلة للمساكن تمثل مؤشرا رئيسيا لمبيعات المساكن القائمة ومقياس لحالة السوق خلال الشهور المقبلة.