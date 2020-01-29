مقتل 14 على الأقل في هجوم شنه متمردون شرق الكونغو

صرح مسؤول محلي كونغولي بأن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم في هجوم يُعتقد أن مسلحين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" الإسلامية المتشددة شنته بمنطقة "بيني" شرقي البلاد ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

وقال المسؤول المحلي فيليب بونان إن الهجوم وقع بقرية مانزيني، الواقعة على مسافة نحو 16 كيلومترا من مدينة أويتشا، وتسبب في إصابة ستة أشخاص.

وأكد دونات كيبوانا، مسؤول منطقة "بيني"، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وقوع الهجوم، إلا أنه رفض التعليق بشأن عدد القتلى.

تجدر الإشارة إلى وجود نحو 160 حركة مسلحة تضم أكثر من 20 ألف مقاتل في شرق الكونغو، كثيرون منهم يتقاتلون فيما بينهم للسيطرة على الموارد الطبيعية.

ومن بين هذه الحركات "القوات الديمقراطية المتحالفة"، المنحدرة من أوغندا، والتي سبق أن نفذت العديد من الهجمات حول بيني. وتواجه الحركة اتهامات بالمسؤولية عن مقتل الآلاف، من بينهم قوات حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة تعاني أيضا من تفشي وباء إيبولا، الذي يصعب السيطرة عليه، لأسباب أبرزها الوضع الأمني السيء.