





تضمنت خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ«خطة ترامب للسلام» التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، اختيار مكانًا ليكون عاصمة فلسطين في القدس الشرقية، وذلك كمحاولة لصياغة السلام مع الإسرائيليين، كما أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "أبو ديس" هى العاصمة الفلسطينية المقترحة.

وأبو ديس هى منطقة بالقدس وتخضع للسيادة المدنية والإدارية للسلطة الفلسطينية، ولكن السيطرة الأمنية هى مسؤولية إسرائيل، وبذلك يكون المتحكم الرئيسي فيها هو الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية أوسلو الموقعة في منتصف التسعينيات - حسبما ذكر موقع "Thenational".

وتحاط أبو ديس بجدار إسرائيل العازل، ومكب نفايات إسرائيلي، إضافة إلى أنها تفتقر إلى البنية التحتية الجيدة، مما يجعلها مكانًا يهدد صحة من يسكنه فيها.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ"أبو ديس"، فإنها بلدة قريبة من مدينة القدس وهى بوابتها الشرقية، وهناك اعتقاد بأن صلاح الدين الأيوبي هو من أنشأ البلدة قبل تحرير القدس عام 1187، حيث كانت مقرًا لجيشه وليشن من خلالها هجمات على الصليبيين.

وحتى يبعد الاحتلال الإسرائيلي سكان البلدة عن مدينة القدس، فصلوها بالحواجز وألحاقها إلى لواء بيت لحم وذلك عام 1993، لأهميتها لأنها كانت تعتبر مركز صنع القرار الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية لما تحتويه من مكاتب عديدة تابعة لمؤسسات حكومية وأيضًا فروع الوزارات، مثل الشؤون الاجتماعية والداخلية ومنازل عددا من المسؤولين والشركات الفلسطينية.

وتضم بلدة أبو ديس العديد من الآبار الرومانية التي تجعلها مكانًا قيمًا، أبرزها بئر صلاح وهو روماني يقع في جنوب أبو ديس، وبئر مسلم وبئر أبو حسين، وبئر الرغابنة الروماني، وبئر زريق والعقبة والرحبة، وبئر الشعب الصيني، كما تحتوي على كهوف كثيرة منها طبيعي ومنها محفور في الصخر، مثل أبي فرخ ومرج اليد، إضافة إلى مغائر يعود أغلبها إلى العصر الروماني واليوناني والبرونزي.

وتقدر مساحة أراضي البلدة وفقًا لإحصائيات عام 1941-1942 بأكثر من 28232 دونمًا والذي يساوي الواحد منه 1000 متر مربع، ولكن الآن أصبحت 4500 فقط بعد سيطرة إسرائيل المحتلة على أجزاء من أبو ديس.

في عام 1985، وصل عدد سكان البلدة إلى 12300 نسمة ولكن في العشر سنوات الأخيرة لم يكن هناك إحصائية لرصد عدد السكان، ولكن هناك احتمالية بأن يكون العدد وصل إلى 18000 نسمة ولكن هذه ليست بإحصائية رسمية- وفقًا لموقع "Palestinechronicle".