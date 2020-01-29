يشير أميث ديانج عمدة قرية داون بابا دياي الواقعة بمدينة سانت لويس في السنغال، على بعد 50 مترا من مكانه، لشجرة غطتها مياه المحيط، موضحا أنه تعرف على زوجته عندها منذ 35 عاما؛ إذ تقع الشجرة وسط القرية التي محتها مياه المحيط عن الوجود، باستثناء أفرع الأشجار وقمم جدران المدارس التي بالكاد تظهر من تحت الماء.



ويضيف ديانج، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن تلك القرية كانت بيته وكل شيء لديه، وفيها جميع ذكرياته.



وتقع القرية الغارقة جنوب جدار دابربارا الترابي لمدينة سانت لويس ذات الـ200 ألف نسمة.



والمدينة المدرجة على قوائم اليونسكو تقع ما بين مصب نهر السنغال والمحيط الأطلسي، لكنها الآن في طور الابتلاع من قبل مياه المحيط التي غطت حتى الجسر الواصل بينها وباقي أراضي السنغال؛ حتى أصبحت الفيضانات المتكررة أمرا معتادا لأهالي المدينة.



وتبدو آثار التغير المناخي ملموسة بالمدينة، إذ هجر آلاف السكان بعد تدمير منازلهم بالفيضانات، وأصبح الأطفال يحضرون دروسهم مساء بعدما ابتلعت الأمواج مدارسهم، بينما يقول البنك الدولي الذي دعم المدينة بـ24 مليون يورو، إن 10 آلاف شخص إما نزحوا جراء تهدم منازلهم أو يعيشون بمنطقة خطر الأمواج على بعد 20 مترا من المحيط.



وبحسب دراسة للحكومة السنغالية، فسانت لويس معرضة للغرق عام 2080، حيث من المرجح تهجير 150 ألف مواطن، وهو نفس الحال لمعظم دول الساحل الإفريقي الغربي الذي يأوى نصف مليار شخص.



ويقول مانجون دياناي، مسئول وزارة البيئة السنغالية، إن العامل البشري متورط أيضا بجانب تغير المناخ، إذ أنه عام 2003 وقعت موجة أمطار غزيرة أدت لفيضان النهر، وكخطة إصلاح، حفرت الحكومة بمنطقة لين دابرباري الواقعة على المصب، قناة بعرض 4 أمتار؛ لاستيعاب المياه، ولكن رغم سيطرتها على النهر في حينها، إلا أن الأثر العكسي وقع وتوسعت القناة لتبلغ 6 كيلومترات، وتحول ليندابرباري لمجموعة جزر، ولتغرق قرية داون بابا دياي، كما أن ملوحة مياه المحيط تسربت للنهر لتقتل كثيرا من الكائنات النهرية.



ويضيف ديانج، الذي هجر مع 800 صياد من سكان القرية الغارقة: "غادرنا في الوقت المناسب دون أذى لأننا صيادون نعرف المحيط جيدا. مهلا كنا صيادون، فلم أعد استخدم قارب صيدي الآن بعدما تهجرت بعيدا عن المحيط".



وفي سبتمبر عام 2017، ضربت موجة بارتفاع 5 أمتار مقاطعة جوت دار في المدينة، فدمرت 400 منزل ومسجد ومدرسة، ليترحل السكان لمخيم بقرب المطار، ولتنحسر المياه مخلفة مشهد دمار واضح، التقط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورة أمامه حينما قدم للتبرع بـ15 مليون يورو لبناء جدار بحري حماية للمدينة، وما لبث الجدار أن انهار أمام الأمواج العاتية بعدها بشهرين.



ويعلم دياج أن "لا الأمم المتحدة، ولا ماكرون، بوسعهما إيقاف الكارثة"، موجها لهما الشكر على الدعم، ولكن الرجل لا يزال يداوم على زيارة قريته الغارقة سنويا؛ ليزرع فيها المانجروف وصنوبر الفيلوز البحري، متمنيا أن يساهم ذلك بإعاقة أمواج البحر وحفاظا على خط الشاطئ، بينما يقول: "رغم مغادرتي بجسدي للقرية، إلا أن روحي وعقلي لا يزالان يسكناها".