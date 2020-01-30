تريزيجيه والمحمدي في اختبار صعب أمام مانشستر سيتي بنهائي ويمبلي

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، رغم خسارته من غريمه يونايتد، بنتيجة 1-0، في إياب نصف نهائي البطولة.

وكان السيتي قد فاز على يونايتد في ذهاب نصف النهائي، بنتيجة 3-1، الأمر الذي أهله إلى نهائي البطولة بمجموع المباراتين 3-2.

وبهذا التأهل، يضرب سيتي موعدًا مع أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة، في الأول من مارس المقبل، على ملعب ويمبلي.

وكان الثنائي المصري (أحمد المحمدي، محمود حسن تريزيجيه )، قد قادا أستون فيلا للتأهل لنهائي البطولة بالفوز بهدفين لهدف، على ليستر سيتي في إياب نصف نهائي البطولة، أمس الثلاثاء، بعدما تعادل الفريقين ذهابا 1-1.