النقل: كافة المواصلات المصرية آمنة من فيروس كورونا

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على أن المترو وسكك الحديد وكافة المواصلات المصرية آمنة من فيروس كورونا حتى الآن.



وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة لمتابعة الفيروس، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وكافة الوزراء، لمتابعة الملف والاهتمام به.



وأشار إلى أن التوجيهات تضمنت كيفية وقاية الشعب والأهالي المصريين أو القادمين من الخارج أو السياح القادمين للاستمتاع بجو مصر من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى توفير الوزارة نقاط طبية في مترو الأنفاق.



ونصح المواطنين بالابتعاد عن الزحام، وإبعاد الوجه عن الآخرين في حالة العطس والسعال، وارتداء الكمامة في حالة الرغبة، موضحًا أن الوزارة تنقل الحالات، في حالة العثور عليها، إلى العيادات المنتشرة في السكة الحديد.