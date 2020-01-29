 الكويت: الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية - بوابة الشروق
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الكويت: الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية

الكويت - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 8:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 8:17 م

‏أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنها تقدر عاليا مساعي الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، الذي امتد لأكثر من سبعين عاما، وكان سببا في معاناة مريرة لأبناء الشعب الفلسطيني، وعامل هدم لأمن واستقرار المنطقة.

كما أعلنت الوزارة - في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء - بأنه انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت بدعم خيارات الشعب الفلسطيني، لتؤكد مجددا أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالإلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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