الحكومة الرومانية تتحدى المعارضة بسبب الإصلاح الانتخابي

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دفعت الحكومة الرومانية اليوم الأربعاء من أجل تبني قانون انتخابي، ورهنت إبقائها على مشروع القانون بتحدي المعارضة لإجراء تصويت بحجب الثقة.

وربطت الحكومة تبني مشروع القانون الذي يسعى لتغيير قواعد الانتخابات البلدية باستمرار تمتعها بثقة البرلمان. وإذا لم تتقدم المعارضة بمقترح التصويت بحجب الثقة، فإن القانون، سيمر سريعا بدون مناقشة أو تصويت.

وكان رئيس الوزراء لودوفيتش اوربان قد استخدم بالفعل هذا الخيار لتمرير موازنة 2020 وتشريع آخر، ولكن هذه المرة، قال حزب المعارضة، الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب " يو دي ام ار" للمجريين العرقيين إنهما سيطالبان بإجراء تصويت بحجب الثقة.

ويعارض الحزبان تغيير نموذج الانتخابات البلدية الحالي، وتبديل الانتخابات ذات الجولة الواحدة بجولتين، إلا إذا حصل الفائز على أكثر من نصف عدد الأصوات.

وأمام المعارضة حاليا ثلاثة أيام لإجراء التصويت بحجب الثقة، إذا نجت منه الحكومة، سيصبح مشروع القانون قانونا بشكل تلقائي.