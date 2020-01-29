مانشستر يونايتد يبحث عن الثأر في من السيتي في ديربي «الكاراباو»

سولسكاير يخشى التأثر بغياب راشفورد وبوجبا..وجوارديولا يحشد الجماهير لدعم الفريق ويسعى لتحقيق فوزه الـ17 في الكأس

تترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ومواطنه مانشستر سيتي في إياب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم على ملعب الاتحاد.

وتفوق السيتيزن حامل اللقب في ديربي مانشستر على الشياطين الحمر في الذهاب على ملعبهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما يجعله الأقرب للوصول للنهائي الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى السيتي للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجاً باللقب.

وستقام مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب الموقف أكثر على فريق أولي جونار سولشاير، ولكن يأمل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد فى ريمونتادا تدفع فريقهم إلى استكمال مشواره للنهائى والمنافسة على اللقب.

ويدخل سولسكاير المباراة في ظل غياب ثلاثة عناصر أساسية: ماركوس راشفورد وسكوت ماكتوميناي، والفرنسي الدولي بول بوجبا صانع ألعاب الفريق.

ولعب راشفورد وسكوت ماكتوميناي دورا بارزا في فوز يونايتد بثنائية على مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في ديسمبر الماضي، لكن حتى فوز يونايتد بتلك النتيجة لن يكون كافيا للصعود به إلى المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي العريق.

وعلى الجانب الآخر لن يفرط بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، في التقدم الذي حققه في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب الاتحاد، خاصة في ظل ابتعاده بفارق 16 نقطة عن ليفربول الذي يغرد منفردا في صدارة ترتيب جدول البريميرليج، وبالتالي سيسعى الإسباني بيب جوارديولا مدرب للاحتفاظ بلقبيه في مسابقتي الكأس، وتحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا.

وسيتطلع مانشستر سيتي إلى تحقيق فوزه الـ17 في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث لم يخسر في 16 مباراة (12 فوزاً و4 تعادلات) منذ خسارته أمام يونايتد بالذات في الدور الرابع من المسابقة في العام 2016، وحقق خلال هذه السلسلة اللقب مرتين في العامين الماضيين.

ويتواصل غياب ليروي ساني المصاب منذ بداية الموسم عن ديربي مانشستر، وكذلك سيفتقد مانشستر سيتي لابورت لنفس السبب، أما محرز وكانسيلو فمن المتوقع لحاقهم باللقاء.

ومن المتوقع أن يدفع جوارديولا في حراسة المرمى بكلاوديو برافو، وأمامه سيتواجد ووكر وستونز وفيرناندينيو وزينتشينكو، وفي الوسط سيبدأ الإسباني بروردي ودي بروينه وجوندوجان، أما الهجوم فسيقوده جيسوس وعلى يمينه بيرناردو سيلفا وعلى يساره ستيرلينج.

ووجه جوارديولا رسالة لجماهير فريقه مطالبا منهم الدعم في مباراة اليوم، وتمنى أن يرى حشدا جماهيرا في الاتحاد.

وكان الإسباني قد أبدى دهشته من قلة الحضور الجماهيري في مباراة الفريق الأخيرة أمام فولهام في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي حسمها السيتي بأربعة أهداف دون رد.

في المقابل، أقر أولي جونار سولشاير مدرب اليونايتد بأن فريقه سيحتاج إلى أداء مثالي في إياب الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد مانشستر سيتي.

ودعا المدرب النرويجي لاعبيه إلى تكرار الانتصار الملحمي في دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء ضد باريس سان جيرمان الموسم الماضي ، عندما تغلبوا على حاجز الخسارة بهدفين.

كما ذكّر سولسكاير لاعبيه بفوزهم الكبير والمثير جداً على مانشستر سيتي (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الشهر الماضي ، وذلك في محاولة لإلهامهم بفوز تاريخي آخر.

وقال المدرب البالغ من العمر 46 عاماً في مؤتمر صحفي عقده أمس: “يجب أن يكون الأداء مثالياً للفوز بهدفين أمام هذا الفريق الجيد خارج أرضنا ، الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط ، بل نحتاج فقط إلى تسجيل أكثر من هدفين ، سيكون من الجيد عدم استقبال أهداف أولاً، لأن ذلك يجعل الأمر أقل صعوبة”.

وتابع بقوله : “ما زلنا نأمل في الحصول على مباراة عودة تاريخية أخرى ، لكن يتعين علينا الذهاب إلى هناك والتفكير بما حدث ضد باريس سان جيرمان ، لقد فعلنا ذلك ضد فرق جيدة من قبل ، هذا الأمر يمنحنا الأمل وقد قمنا بأشياء مدهشة عدة مرات ، نحن بحاجة فقط إلى الهدف الأول لتحقيق ذلك”.