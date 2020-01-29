الكويت تدعو رعاياها الى عدم السفر إلى مدينة شنغهاي الصينية بسبب كورونا

دعت الكويت رعاياها إلى عدم السفر إلى مدينة "شنغهاي " الصينية خلال الفترة الحالية، نظرا لتفشي فيروس "كورونا" المستجد، في مختلف مناطق ومقاطعات الصين.

وقال القنصل العام للكويت في شنغهاي ، مشعل الشمالي - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء- إنه يتعين على كافة المواطنين الكويتيين الموجودين في مدينة "شنغهاي" والمقاطعات المحيطة بها : "آنهوي وتشيجيانج وجيانجتسو"، التواصل مع القنصلية، بعد أن أعلنت السلطات في "شنغهاي " حالة الطوارئ، واتخاذها لعدد من الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس في المدينة، ومن بينها إغلاق كافة الأماكن العامة فيها.

وأضاف أن السلطات في "شنغهاي " خصصت نقاط تفتيش في كافة المداخل الخاصة بالمدينة، وتقوم من خلالها بإجراء فحوصات احترازية لجميع القادمين اليها، وأنه في حالة وجود أي من أعراض "الفيروس" ، فسوف يتم وضع الحالة تحت الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما، حتى يتم التأكد من عدم حمله "للفيروس".

وكانت السلطات الصحية الصينية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم ، ارتفاع عدد الوفيات جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا " المستجد إلى 132 شخصا، وتسجيل 5974 حالة اصابة مؤكدة في 31 منطقة ومقاطعة في مختلف أنحاء البلاد.

ويعتقد أن "الفيروس" الجديد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة "ووهھان" وسط الصين، كانت تقوم ببيع حيوانات برية بشكل غير قانوني، ثم انتشر الفيروس بمدن صينية أخرى بينها : العاصمة (بكين)، وشنغهاي، بالإضافة إلى دول منها: الولايات المتحدة، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا، وفرنسا، وكندا.