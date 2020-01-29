إعلام غربي: خطة ترامب للسلام «وثيقة استسلام»

تايمز: خطة غير واقعية

لوبوان: تكريس دائم للاحتلال الإسرائيلي

ميشيل دن: لن تفضى إلى مفاوضات

اعتبرت وسائل إعلام ومحللون غربيون، خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينين والإسرائيليين، غير واقعية وأنها أقرب لـ"وثيقة استسلام"، حيث إنها تحابي وتخدم مصالح إسرائيل فقط.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن خطة ترامب للسلام تسلم الضفة الغربية لإسرائيل وتحطم عقوداً من الإجماع الدولي حول كيفية حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعيد رسم خارطة حدود منطقة الشرق الأوسط بشكل جذري لصالح إسرائيل.

واعتبرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن خطة ترامب توافق كل أمنية في قائمة الأماني الإسرائيلية، كما وصفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن خطة ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين "غير واقعية"، مشيرة إلى أن حديث ترامب في الماضي عن مقترح حل الدولتين لم يتعد كونه كلاما شفهيا، وأن الخطة المطروحة أعادت الحديث عنه بشكل شفهي أيضا، إذا تركز كلامه حول إسرائيل وما يخدمها فقط.

ورأي جيرمي بوين محرر شؤون الشرق الأوسط بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن صفقة ترامب تبدو وثيقة استسلام أكثر من كونها أي شيء آخر، إذ تمثل فرصة لإسرائيل لتأكيد انتصارها على الفلسطينيين مرة أخرى وإلى الأبد.

بدورها، قالت ميشيل دن، الخبيرة الأمريكية في مركز كارنيجي للسلام الدولي إن "لا شيء يدل على أن هذه الخطة يمكن أن تؤدي إلى مفاوضات".

وأضافت ميشيل لوكالة الصحافة الفرنسية أن "التنسيق تم مع طرف واحد، ويبدو أن له هدفاً سياسياً أوحد: مساعدة نتنياهو في معركته السياسية-القضائية وتعزيز الدعم لترامب في صفوف الناخبين المؤيدين لإسرائيل".

ورات ميشيل أن كل ما تقدمه الخطة للفلسطينيين هو مؤقت ومشروط وبعيد زمنياً وبالتالي لا يمكن تحقيقه على الأرجح"، معتبرة أن الفلسطينيين "بقدر ما هم ضعفاء، يمكنهم دائماً أن يقولوا لا".

من جهتها، ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن "صفقة القرن" لم تحترم الأساسيات المعروفة لحل"عادل ودائم" للقضية الفلسطينية، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وفقا لحدود عام 1967".

وأضافت المجلة:"كما تضفي الطابع الرسمي على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مدى الحياة"، موضحة أن "الاحتمال ضئيل في أن يدعم رئيس أمريكي ديمقراطي منتخب في عام 2020 تنفيذ هذه المبادرة".

بدورها، رأت مجلة "لونوفل أوبسيرفاتور"، أن هناك عوامل تعرقل من تطبيق"صفقة القرن"، بينها جمود العلاقات الفلسطينية - الأمريكية، كما أن الجهات الفاعلة بملف الصراع في مواقع هشة للغاية.

وأضافت المجلة أن التسوية المقترحة التي قدمها ترامب، تمت دون محادثات مع الفلسطينيين، كما أنه من الصعب تصور التنفيذ الهادئ للخطة حال فقدان نصف المحاورين".

وأشارت المجلة إلى أن ضعف الحكومة الإسرائيلية الحالية، إحدى أهم العوامل أيضاً لعرقة إتمام الصفقة، لاسيما بعد الدعوة لانتخابات برلمانية إسرائيلية ثالثة في مارس المقبل لمحاولة تأمين أغلبية جديدة".