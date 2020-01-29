 25 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إقليم خوبي الصيني - بوابة الشروق
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25 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إقليم خوبي الصيني

بكين - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 1:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 1:00 ص

سجلت الصين 25 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد في إقليم خوبي.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء كذلك بأنه تم تسجيل 840 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الإقليم.


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