كندا تقلص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في الصين بسبب فيروس كورونا

قررت الحكومة الكندية اليوم، الأربعاء، تقليص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.



وقالت وزارة الخارجية الكندية، عبر حسابها الرسمي على (تويتر) وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي: إنه يتعين على الكنديين الذين يحتاجون إلى المساعدة القنصلية الطارئة الاتصال بمركز مراقبة الطوارئ والاستجابة في أوتاوا.



جدير بالذكر أن بعض الكنديين لايزالون محاصرين في ووهان بالصين بسبب القيود الصارمة المفروضة على السفر.. كما تم إغلاق المكاتب القنصلية من السبت إلى الثلاثاء بسبب السنة الصينية الجديدة.



وقال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم : إن الحكومة تبحث عن طرق لمساعدة الكنديين المحاصرين في الصين.. مضيفا: "نعمل عن كثب مع مسؤولينا القنصليين في الصين، نحن نصغي ونشعر بالقلق إزاء الكنديين الموجودين الآن في المنطقة المتأثرة".