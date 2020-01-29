التعليم تواصل تدريبات معلمي المدارس المصرية اليابانية لليوم الرابع على التوالي

السفير الياباني بالقاهرة يشيد بتجربة المدارس اليابانية.. ويؤكد: المعلم هو مفتاح نجاح المشروع

واصلت وزارة التربية والتعليم تدريبات معلمى المدارس المصرية اليابانية على طرق التدريس الحديثة وأنشطة التوكاتسو، لليوم الرابع على التوالي، بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.



وقال ماساكي نوكي السفير الياباني بالقاهرة إن تجربة المدارس المصرية اليابانية لفتت انتباه الجميع كنموذج للتعاون اليابانى يحتذى به بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد" الذى عُقد في أغسطس الماضي.



وأضاف أن البداية كانت مع زيارة الرئيس السيسى لليابان في 2016 وإعجابه بما رآه فى مدرسة ابتدائية هناك ورغبته فى إدخال الأسلوب الياباني في التعليم بمصر، وبالفعل استجابت اليابان لهذه الرغبة وقامت بإيفاد العديد من الخبراء اليابانيين، كما يتم الآن العمل على إلحاق معلمين يابانيين من ذوى الخبرة بالمدارس المصرية اليابانية لدعم مديري تلك المدارس.



وأشار إلى أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية؛ هي أن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق أيضًا مع هدف البرنامج التعليمي 2.0 الجديد حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعي تنمى مهارات التواصل مع الآخرين، مؤكدًا أن مفتاح نجاح هذا المشروع هو المعلم.



وأوضحت نيفين حمودة مستشار الوزير والمشرف على المدارس المصرية اليابانية أن المدارس المصرية اليابانية هى نموذج رائع للتعاون بين حضارتين؛ وأنها جزء من مشروع ضخم تتبناه الدولة لإعادة التعليم لريادته من جديد، مؤكدة على أن هذه المدارس تهدف إلى تحقيق كل من التربية والتعليم للطلاب، وأنها تؤمن أن المتدربين اليوم من معلمي ومديري ووكلاء المدارس على قدر من المسئولية وقادرين على تحقيق هدفنا.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بدأت تدريب معلمي ومديري ووكلاء مدارس المصرية اليابانية على أنشطة التوكاتسو والإدارة المدرسية ومن المقرر أن يتلقى المتدربين فى الأيام المقبلة تدريبات أخرى تشمل تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لديهم.