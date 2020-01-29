وكالة الفضاء الإفريقية: إطلاق أول قمر صناعي خاص بالجامعات العام الجاري

قالت الدكتورة غادة عامر المستشار الفني لوكالة الفضاء المصرية، إنه تم الاتفاق على استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، وإنه يجري تجهيز المبنى الخاص بها.



وأضافت عامر -خلال ندوة "إفريقيا نحو الفضاء ومواكبة التكنولوجيا" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال51 اليوم الأربعاء- أن الوكالة بدأت تنفيذ قمر التنمية الإفريقي لرصد المناخ، ثم القمر الصناعي "طيبة 2" لتغطية بعض المناطق من القارة الإفريقية، فضلا عن تنفيذ ورش عمل للاتفاق على صناعة قمر إفريقي.



وأكدت اهتمام الدولة المصرية بمجال التكنولوجيا وعلم الفضاء، ولفتت إلى أن التعاون المصري مع إفريقيا في تلك المجالات نتيجة الخبرة المصرية الكبيرة.



وحول نشأة وتطور وكالة الفضاء المصرية، قالت عامر إن برنامج الوكالة بدأ عام 1998 وتطور تطورا سريعا، ثم تم إنشاء معامل وبنية تحتية في عام 2010، موضحة أنه تم اعتبارا من عام 2013 تنفيذ المشاريع التكنولوجية الخاصة بالبرنامج بأيد وصناعة مصرية.



وأضافت أنه سيتم إطلاق قمر التحالف القومي لتكنولوجيا الفضاء في شهر يوليو من العام الحالي بصناعة مصرية وتحالف مصري.



بدوره، قال محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة قامت بتعليم طلاب الجامعات صناعة التكنولوجيا.. لافتا إلى أنه خلال العام الماضي التحق 413 طالبا وطالبة يريدون تنفيذ مشاريع تخرجهم في الستالايت، فيما تم تعيبن الخريجين المتفوقين في الوكالة، وسيتم إطلاق أول قمر خاص بالجامعات العام الجاري.