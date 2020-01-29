كوريا الجنوبية تتكفل بتكاليف علاج مواطنيها بفيروس كورونا بالكامل

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستتكفل بفاتورة مكافحة فيروس "كورونا" الجديد في البلاد بالإضافة إلي علاج المصابين بالفيروس بالكامل.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لكوريا الجنوبية - في بيان، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، - إن الدولة ستدفع جميع النفقات المتعلقة بفحص الحالات المشتبه فيها وعلاج المصابين، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بعزل شخص في غرفة الضغط السلبي، وذلك بموجب القواعد المتعلقة بالتدابير المضادة للأمراض المعدية الجديدة.

وأضافت "ستدفع الدولة جميع النفقات، من اللحظة التي يتم فيها دخول شخص في منشأة طبية حتى يخرج من المستشفى، ويتمثل الاستثناء الوحيد في حالة حصول الشخص على فحص لأمراض أخرى غير مرتبطة بالفيروس".

وتابعت "إن تكلفة اختبار الحمض النووي اللازم لتحديد ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس "كورونا" الجديد، تبلغ أكثر من 100 ألف وون (85 دولارا أمريكيا)، فيما تصل تكاليف العلاج بالأدوية وأسرة المستشفيات والمعدات الخاصة اللازمة لمراقبة شخص مصاب بالفيروس إلى عشرات ملايين الوونات.

يذكر أن التمويل الحكومي لتغطية التكاليف المرتبطة بمكافحة الأمراض المعدية، هو ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يساعد في منع انتشار المرض لأن المرضى لن يخافوا من الإبلاغ عن حالتهم إلى السلطات ذات الصلة.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن وقوع 4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد حتى الآن.