الإمارات تبحث مع اليونان وفرنسا سبل التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية

بحثت دولة الإمارات مع كل من اليونان وفرنسا، سبل تعزيز التعاون المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي بحث مع الفريق أول كوستاندينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني والفريق أول الركن فرانسو لوكوانتر رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي إلى اليونان وفرنسا، حيث بحثوا عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.