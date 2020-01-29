المؤبد لثلاثة متهمين حيازة بندقيتين آليتين والاتجار في الهيروين بالعجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وأيضًا معاقبتهم بالسجن 10 سنوات لاتجارهم في الهيروين بمنطقة العجوزة بالجيزة.

وتعود الواقعة إلى عام 2019 عندما قامت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وبتفتيشهم عثروا معهم على بندقيتين آليتين، وكمية من جوهر الهيروين المخدر.

وأسندت العامة للمتهمين "عليان.أ" و"جميل.م" و"أ.ع" في القضية رقم 47 جنايات العجوزة، اتهامات حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وكمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وذلك في الأحوال التي يعاقب عليها القانون.