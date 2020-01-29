محافظ الغربية: نعمل على تنمية القرى الأكثر احتياجا وربطها بالقرى المنتجة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على ضرورة التركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا وربطها بالقرى المنتجة لتوفير فرص عمل وجذب العمالة الموجودة بها.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة لمناقشة تنمية القرى الأكثر إحتياجاً وربطها بالقرى المنتجة بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورؤساء مجالس المدن وممثلي الجمعيات الأهلية بالغربية.



حيث أكد محافظ الغربية ضرورة تنمية القرى المنتجة والمشهورة بالصناعات المختلفة وإقامة مجمعات صناعية بهذه القرى لجذب الأيدي العاملة من القرى الأكثر احتياجاً مع توفير أماكن تدريب بهذه القرى وذلك باستغلال مراكز التدريب المهني الموجودة بالمحافظة لتدريب العنصر البشري وتحويل هذه القرى المنتجة إلى قرى نموذجية تتمتع بكافة الخدمات والمرافق.



كما وجه محافظ الغربية الجمعيات الأهلية بدعم إقامة المعارض التسويقية لهذه القرى المنتجة وذلك بالتنسيق مع رجال الأعمال، مكلفاً محافظ الغربية مديرية التضامن الإجتماعي بتسيير قوافل إجتماعية لهذه القرى الأكثر احتياجاً لعمل مسح اجتماعي شامل لها للتعرف على مشاكل مواطنيها وحلها عن طريق الرائدات الريفيات.



كما أصدر محافظ الغربية تعليماته لرؤساء مجالس المدن لتوفير مساحات من الأرض لإقامة معارض لعرض منتجات هذه القرى المنتجة ودعوة كبار المنتجين للمشاركة في هذه المعارض على أن تقوم المحافظة بالتسويق الإعلامي لهذه المعارض.