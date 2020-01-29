«حماية المنافسة» يطالب المنشآت السياحية بإخطاره بأية ممارسات احتكارية من قبل «هاينكن»

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، من جميع المنشآت السياحية والفندقية التى تتعامل بشكل مباشر مع شركة الأهرام للمشروبات (هاينكن)، ضرورة موافاته بأية ممارسات احتكارية يتم فرضها من قبل الشركة خاصة في عمليات البيع والتوريد لكافة منتجاتها.

وأفاد الجهاز في كتابه الرسمى لغرفة المنشآت السياحية، بأنه سيتلقى كافة الشكاوى التى يقدمها أعضاء الغرفة، وذلك فى إطار دور الجهاز لإيقاف ومنع أية ممارسات احتكارية والعمل على تعظيم دور المنافسة.

وأكد الجهاز أنه قرر إلزام مجموعة الأهرام للمشروبات (هاينكن)، وأطرافها المرتبطة، بالتوقف فورًا عن فرض شروط تعسفية على المنافسين أو أية ممارسات احتكارية لمدة عام من تاريخ صدور القرار والتقيد بتنفيذ أى تعليمات من شأنها أن تؤدى إلى حصرية التعامل معها، وتؤدى إلى مخالفة قانون حماية المنافسة، وذلك في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه.

ودعا الجهاز فى كتابه، غرفة المنشآت السياحية، بضرورة التعميم على أعضائها بإخطار الجهاز بأية ممارسات من قبل الشركة على المنشآت السياحية أو تعرضها لأية ضغوط من شأنها إجبار المنشآة على أمور أخرى، قد تؤدى للضرر وتحميلها أعباء أياً كان نوعها، عبر وسائل التواصل من بينها عنوان الجهاز B19 الدور الأول، القرية الذكية، الكيلو 28 طريق الأسكندرية الصحراوى، أو عبر الهاتف الأرضى رقم 0235351900.

وفاكس رقم 0235370436 والبريد الإلكترونى info@eca.org.eg أو عبر رسالة على الفيس بوك للجهاز واسمها (الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية).