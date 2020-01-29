مثيرو الشغب يلقون قنابل حارقة على مركز للشرطة بهونج كونج

تعرض مركز للشرطة عند مشارف هونج كونج لهجوم بقنابل حارقة اليوم الأربعاء من قبل مجموعة من "مثيري الشغب".

وجاء في بيان للشرطة أن قنابل من البنزين ألقيت على مركز شرطة كواي تشونج في حوالي الساعة الثامنة مساء (1200 بتوقيت جرينتش)، وانفجر بعضها في طريق قريب.

وأبلغت الشرطة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه ليس من الواضح ما هو الدافع وراء الهجوم المتعمد بقنابل حارقة ، وأنها تجري تحقيقا.

كانت قد تم استهداف هذا المركز في تموز/يوليو الماضي عندما ردد المتظاهرون الغاضبون هتافات واشتبكوا مع الشرطة بعد اعتقال عدد من النشطاء واحتجازهم هناك، وفقًا لصحيفة "هونج كونج فري برس".