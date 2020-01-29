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العفو الدولية: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:09 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:09 ص

قالت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء إن حزمة المقترحات المحزنة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنتهك القانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم هي كتيب ارشادي لمزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على رفض الإجراءات التي تنتهك القانون الدولي والتي تضمنتها "صفقة القرن" للرئيس دونالد ترامب.

وأضاف بيان المنظمة على موقعها الإلكتروني أنه "بينما أكدت إدارة ترامب مبدأ مبادلة الأراضي في صفقتها، يجب ألا نخطئ في أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، ما ينتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي.


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