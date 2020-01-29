 البحرين تؤكد دعمها للجهود الهادفة للتوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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البحرين تؤكد دعمها للجهود الهادفة للتوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

علم البحرين
علم البحرين
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 3:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 3:04 م

 

أكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل لهذه القضية؛ لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم.

وأشارت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأربعاء - إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة السلام.. معربة عن التطلع إلى أن تقوم الأطراف المعنية بدراسة ما تقدمت به أمريكا، وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية أمريكية للتوصل لاتفاق يلبي تطلعات الشعبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها.

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