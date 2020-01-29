 جاد شويري: لا أحد يختلف على نجاح محمد رمضان.. ويسعدني التعاون معه - بوابة الشروق
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جاد شويري: لا أحد يختلف على نجاح محمد رمضان.. ويسعدني التعاون معه

إيمان محمود
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 10:29 م
قال الفنان اللبناني جاد شويري، إنه معجب بما يقدمه الفنان محمد رمضان من أغنيات مختلفة من حيث الأفكار والكلمات، استطاع من خلالها إثبات نفسه على الساحة الغنائية.

وأضاف شويري فى تصريحات لـ "الشروق": " رمضان محدش يختلف على نجاحه سواء من جانب محبيه أو منتقديه ، فهو فنان لديه كاريزما خاصة، ويليق به ما يقدمه من أغنيات، واستطاع أن يغامر فى تجربة جديدة ويحقق نجاحا لافتا، ويجب احترام هذا النجاح".

وعن سؤاله عن إمكانية التعاون معه في كليب جديد، قال شويري: "أى مخرج يسعده العمل معه فهو نجم لديه جماهيرية كبيرة الوطن العربي.

جدير بالذكر أن شويري تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء أبرزهم جورج وسوف، نيكول سابا، وسيرين عبد النور، الذى تعاون معها مؤخرا فى أحدث كليباتها "ليلة".

وفي سياق آخر، يواصل شويري التحضيرات لألبومه الجديد، والمقرر طرحه في صيف 2020.

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