 محافظ الوادى الجديد: وزارة الاتصالات ستقييم مستوى خدمات المحمول والإنترنت - بوابة الشروق
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محافظ الوادى الجديد: وزارة الاتصالات ستقييم مستوى خدمات المحمول والإنترنت

محمد الزملوط
محمد الزملوط
عمرو بحر:
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 1:15 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 1:15 م

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وذلك في إطار الإعداد لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك الخاص بتنفيذ منظومة التحول الرقمي على أرض المحافظة وتجهيز مجمع المصالح الحكومية المميكن المزمع إنشاءه خلال الفترة الحالية.

وقال الزملوط، إنه تم الاتفاق على الدفع بلجنة من جهاز تنظيم الاتصالات لتقييم مستوى خدمات المحمول والإنترنت بالمحافظة وتقويتها، والتنسيق مع هيئة البريد لإنشاء فرع بريد مركزي بمجمع المصالح الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب على الاتصالات بالمحافظة.


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