محافظ الوادى الجديد: وزارة الاتصالات ستقييم مستوى خدمات المحمول والإنترنت

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وذلك في إطار الإعداد لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك الخاص بتنفيذ منظومة التحول الرقمي على أرض المحافظة وتجهيز مجمع المصالح الحكومية المميكن المزمع إنشاءه خلال الفترة الحالية.

وقال الزملوط، إنه تم الاتفاق على الدفع بلجنة من جهاز تنظيم الاتصالات لتقييم مستوى خدمات المحمول والإنترنت بالمحافظة وتقويتها، والتنسيق مع هيئة البريد لإنشاء فرع بريد مركزي بمجمع المصالح الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب على الاتصالات بالمحافظة.