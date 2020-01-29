جرينبلات: عدم انتخاب ترامب لولاية ثانية يعرض «خطة السلام» للخطر

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، اليوم الأربعاء، إن عدم انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية ثانية من شأنه أن يعرض "خطة السلام" للخطر.

وحذر جرينبلات، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، من أن انتخاب رئيس ديمقراطي للبيت الأبيض يمكن أن يعرض "خطة ترامب للسلام" للخطر، مضيفا أنه "إذا لم يتحقق السلام في عهد ترامب وتم انتخاب ديمقراطي للرئاسة؛ سيشكل خطراً على الخطة التي قدمت"، لكنه أشار إلى أنه يعتقد أن "ترامب سينتخب لفترة ولاية أخرى"، وفقا لما نقلته وكالة "صفا" الفلسطينية.

وحول العمل على تحضير "خطة ترامب للسلام"، قال جرينبلات: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، كنا نصغي إلى الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة. الجميع يضحون بموجب الخطة التي يستفيد منها الجميع. آمل أن تغير القيادة الفلسطينية رأيها وأن تتبع طريق السلام".

وحول ردود الفعل والمواقف في العالم من الخطة، قال جرينبلات: "أنا لست مندهشًا من ردود الفعل في العالم العربي، وأعتقد أنها تمثل موقفًا يفيد بأن الوقت قد حان لخلق واقع مختلف"، مضيفا: "ترى الكثير من التغيير في العلاقات الإسرائيلية العربية في السنوات الثلاث الماضية، ترى أن سفراء الدول العربية كانوا في مؤتمر الإعلان عن الخطة"، في إشارة إلى سفراء الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.