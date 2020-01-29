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مظاهرات جديدة ضد إصلاح نظام المعاشات في فرنسا

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 6:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 6:02 م
خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع فرنسا مجددا اليوم الأربعاء للاحتجاج على إصلاح مثير للجدل للمعاشات، اقترحته حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتجمع المتظاهرون اليوم في العاصمة باريس ومدينة مارسيليا الساحلية في جنوب فرنسا فضلا عن تولوز وبوردو.

ودعت النقابات العمالية إلى الاحتجاجات الجماعية اليوم، وهو اليوم الثامن من الاحتجاجات الضخمة منذ بدء الإضرابات والمظاهرات في بداية كانون أول/ ديسمبر الماضي.

ووفقا لوزارة الداخلية، تظاهر حوالي 249 ألف شخص في كل أنحاء البلاد يوم الجمعة الماضي.

وكانت هناك حواجز وإضرابات مجددا في ميناء مدينة مارسيليا، حسبما أفادت إذاعة "فرانس انفو".

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