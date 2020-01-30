قال المصري العائد مع أسرته من الصين إبراهيم نجم، عضو مجلس إدارة الجالية المصرية بالصين، إنه اتخذ القرار بالعودة إلى مصر بعد تفاقم الأوضاع في الصين بسبب فيروس كورونا وقلق عائلته عليه، معقبًا: «كنا بنخاطر وإحنا خارجين من الصين».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والذي ظهر مرتديًا لـ«كمامة» على الهواء، قبل بدء حواره مع الأسرة المصرية - الصينية العائدة من الصين، أن كافة المصريين والأجانب فكروا في العودة ومغادرة الصين، مشيرًا إلى أن الخطورة الكبرى تتمثل في مقاطعة ووهان الصينية التي انتشر منها فيروس «كورونا»، وأن نسبة انتشار المرض بباقي المقاطعات والمدن ليست كبيرة.

وأوضح أن صعوبة الخروج تكمن في إمكانية إصابته بالفيروس بسبب انتشاره السريع المتخطي للفيروسات الأخرى في سرعة الانتشار، مؤكدًا أن بقائه في المنزل واتباع تعليمات الحكومة بعدم الخروج إلا في الضرورة القصوى بعد تأمين النفس أكثر أمنًا.

وأشار إلى أنهم لم يتأثروا في بادئ الأمر بالفيروس ولم يتخيلوا انتشاره بهذا الشكل، لافتًا إلى إغلاق بعض الأماكن بشكل تام وعدم السماح بالخروج منها او الدخول إليها، فضلًا عن عدم تمكن الأشخاص من استخدام سياراتهم الشخصية بسبب إغلاق الجراجات.





وأعلن التليفزيون الصيني الرسمي، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 132 شخصًا، موضحًا أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصل إلى قرابة 6 آلاف حالة.